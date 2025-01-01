Алёна Бронникова В пермском ТЦ зимой откроется бойцовский клуб Площадь помещения составит 100 квадратных метров Поделиться Твитнуть

В пермском торгово-развлекательном комплексе «Столица» (ул. Мира, 41/1) зимой откроется клуб бокса MS-59. По словам заместителя директора УК «Столица» Анастасии Долматовой, организация займёт помещение на третьем этаже площадью 100 кв. м.

«В феврале ждём открытия в ТРК «Столица» на третьем этаже Бойцовского клуба MS-59», — рассказала Анастасия Долматова «Новому компаньону».

Она также сообщила, что в ТРК начал работу пятый в Перми филиал гипермаркета «Офисмаг». Он занял площадку магазина Terranova на первом этаже. Площадь помещения составляет 600 кв. м.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в «Новой Столице» открылся секонд-хенд и первое в городе отделение Юнистрим банка.

В спортивном клубе MS-59 организованы программы тренировок по боксу, в том числе для детей. Ранее зал размещался по ул. Мира, 10 (по информации в соцсетях, собственник продал помещение). Сейчас в «Столице», где разместится клуб, ведётся ремонт. Учредителем клуба указан Павел Милютин, президент Союза боксёров Прикамья.

