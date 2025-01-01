Алёна Бронникова В Перми открылось первое в городе отделение банка "Юнистрим" Оно заняло помещение в торговом центре Поделиться Твитнуть

Фото: Юнистрим банк / 2ГИС

В Индустриальном районе Перми открылось первое в городе отделение банка "Юнистрим". Оно заняло площадку в торговом центре «Новая столица» (ул. Мира, 37). Об этом «Новому компаньону» сообщили представители управляющей компании ТЦ.

«В «Новой Столице» открылся единственный в городе Юнистрим Банк — денежные переводы и обмен валюты. Отделение находится на первом этаже», — сообщила заместитель директора УК «Столица» Анастасия Долматова.

На официальном сайте компании сообщается, что "Юнистрим" является одной из крупнейших в России систем денежных переводов. Организация стала самостоятельным банком в 2006 году. Клиенты обслуживаются в 150 тыс. пунктов в 63 странах мира, картой банка для мобильных денежных переводов и других платежей пользуются свыше 100 тыс. клиентов, услуги денежных переводов с помощью системы предоставляют 300 банков и розничных сетей.

По данным Банка России, АО КБ «Юнистрим» было зарегистрировано в мае 2006 года в Москве. Статус кредитной организации — банк с универсальной лицензией. Уставный капитал с 2007 года составляет 208,9 млн руб. Имеет лицензию на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (без права привлечения средств физических лиц), а также имеет право на осуществление деятельности оператора платёжной системы. Подразделение в Перми было открыто 13 ноября 2025 года.

В соцсетях организации информация об открытии отделения появилась 25 ноября. Кроме того, в ноябре были открыты новые отделения в Москве, Благовещенсе и Барнауле.

Ранее «Новый компаньон» писал, что площадку закрывшегося магазина бытовой техники и электроники RBT в «Новой столице» занял секонд-хенд «Еврохенд».

