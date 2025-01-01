Алёна Бронникова Площадки в двух пермских торговых центрах заняли секонд-хенды Обе компании представлены в нескольких крупных городах Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В двух пермских торговых центрах открылись секонд-хенды. В ТЦ «Семь пятниц» (ул. Революции, 60/1) открылся «Мегасеконд». Магазин занял 600 кв. м на третьем этаже здания. На это обратила внимание генеральный директор компании «Труменс-Групп» Елена Денисова.

«Основная концепция почти всех региональных (и не только) ТРЦ стала носить восточно-базарный уклон, основной постулат которого: удовлетворение любых потребностей всех слоёв населения в одном месте. Торговые центры становятся по-настоящему социально значимыми объектами. Местами, где горожанами и гостями региона ведётся активная общественная деятельность и проводится свободное время, бурлит жизнь», — отметила эксперт в своих соцсетях.

Ещё один секонд-хенд занял пространство в ТЦ «Новая столица» (ул. Мира, 37). На месте закрывшегося в начале года магазина федеральной сети бытовой техники и электроники RBT открылся магазин «Еврохенд». Он расположился на третьем этаже, заняв помещение площадью 1,1 тыс. кв. м.

Согласно открытым данным, магазины «Мегахенд» работают также в таких крупных городах, как Казань и Уфа. Торговая марка «Мегасеконд одежда секонд-хенд и сток» и логотип принадлежат, по данным сайта Znakoved, ижевскому предпринимателю Андрею Чунаеву. В Перми магазин открылся 29 ноября.

Как указано на официальном сайте сети магазинов «Евро хенд», компания начала развитие в 2000 году в качестве оптового поставщика бывшей в употреблении одежды и стока в Казани. К 2014 году было открыто семь складов в крупных городах Поволжья, тогда же был дан старт открытию собственной сети розничных магазинов. Сейчас в России работает девять магазинов, в том числе в Перми.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.