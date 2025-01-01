Елена Синица Федеральная сеть бытовой техники и электроники RBT закрыла большинство магазинов в Перми Компания не уходит с пермского рынка, а оптимизирует сеть Поделиться Твитнуть

Сергей Копышко

Крупный российский ритейлер бытовой техники и электроники RBT готовится закрыть свой магазин в Перми, расположенный в ТЦ «Новая Столица». С 2020 года число торговых точек компании в Перми сократилось с 16 до пяти. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Замдиректора УК «Столица» Анастасия Долматова сообщила изданию, что в ТЦ «Новая Столица» (ул. Мира, 37) готовится к закрытию магазин ритейлера. Площадь этого магазина составляет 1,1 тыс. кв. м. — самый большой отдел сети в городе. Он прекратит свою работу через две недели.





Как уточнили на «горячей линии» сети, сейчас в Перми есть четыре магазина RBT: в ТЦ «Семь чудес», «Браво», «Садовый mall» и по ул. Стахановской, 25. Кроме этого, в ТЦ «Колизей Атриум» есть партнёрская точка сети Leran по выдаче заказов. В городах Прикамья — в Чусовом, Лысьве, Кудымкаре, Березниках, Соликамске, Суксуне, Чайковском и Чернушке — суммарно работает ещё восемь магазинов.





По данным источника издания на рынке торговли, компания не уходит с пермского рынка, а оптимизирует сеть.

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