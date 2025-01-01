Анастасия Селиверстова В Перми на месте магазина Terranova появится «Офисмаг» Открытие состоится в конце ноября Поделиться Твитнуть

В торгово-развлекательном комплексе «Столица» начнёт работу пятый филиал гипермаркета «Офисмаг» в Перми. Он расположится на первом этаже ТРК на площади 600 кв. м, которую ранее занимал единственный в городе магазин Terranova. Заместитель директора УК «Столица» Анастасия Долматова сообщила «Новому компаньону», что плановое открытие торговой точки назначено на 24 ноября.

В настоящее время «Офисмаг Ритейл» (сеть магазинов формата Cash & Carry, специализирующихся на товарах для офиса, канцелярских товарах, офисной и бытовой технике, мебели для офиса, хозтоварах, товарах для учебы и творчества по доступным ценам) ведёт подбор персонала в новую торговую точку.

Анастасия Долматова уточнила, что на данный момент в ТРК «Столица» есть ещё несколько пустующих площадей: 100 кв. м на втором этаже и 100 кв. м на третьем.

Напомним, единственный в Перми магазин Terranova, являющийся частью Teddy Group, закрылся весной 2025 года. Франшизу на развитие торговой точки реализовывал индивидуальный предприниматель из Екатеринбурга. Причиной закрытия магазина назвалось изменение в налоговом законодательстве.

