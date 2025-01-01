Закрылся единственный в Перми магазин одежды Terranova Он работал в ТРК «Столица» 20 лет Поделиться Твитнуть

ТРК Столица

Евгений Запискин

В торгово-развлекательном комплексе «Столица» закрылся единственный в Перми магазин одежды Terranova. Первым об этом сообщило издание «Коммерсантъ-Прикамье».

Франшизу на развитие магазина осуществлял индивидуальный предприниматель из Екатеринбурга. Заместитель директора УК «Столица» Анастасия Долматова сообщила «Новому компаньону», что к закрытию бизнеса привело изменение в налоговом законодательстве. В настоящее время ведутся поиски нового арендатора на освободившиеся площади, составляющие 600 кв. м.

Terranova является частью Teddy Group, основанной в 1960-х годах в Римини. Ассортимент бренда включает в себя одежду, обувь и различные аксессуары для подростков и взрослых.

В настоящий момент магазины Terranova работают в Москве, Санкт-Петербурге и ряде других регионов России, включая Татарстан, Удмуртию, Нижегородскую, Самарскую, Рязанскую области и др. В пермском ТРК «Столица» отдел Terranova работал со дня открытия торгового центра, то есть 20 лет.

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