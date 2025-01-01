Пермский пилот возглавила национальную авиационную ассоциацию Ксения Гринберг является призёром и победителем всероссийских соревнований Поделиться Твитнуть

Алёна Бронникова

Пермячка Ксения Гринберг стала директором некоммерческой организации «Национальная авиационная ассоциация» (НАА). Об этом со ссылкой на данные «СПАРК-Интерфакс» сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Ксения Гринберг является дочерью известного пермского медиаменеджера и основателя группы охранных предприятий «Альфа» Игоря Гринберга. На аэродроме Фролово она освоила самолёты P96 Golf, Cessna 172 и Як-52, завоевала титул чемпиона Московской области по высшему пилотажу с ограничениями «2-й уровень сложности», выигрывала чемпионат России по авиационным гонкам, класс «самолёт поршневой».

Летом она получила три «бронзы» на чемпионате Московской области по самолётному спорту в дисциплине «Высший пилотаж на поршневых самолётах», а в сентябре на XXXIV чемпионате России по авиаспорту среди пилотов, использующих поршневые самолёты, в «промежуточном» классе на самолёте Су-29 заняла девятое место в общем зачёте.

Изданию Ксения Гринберг рассказала, что ассоциация занимается популяризацией авиации, в том числе самолётного спорта. Организация оказывает всестороннее содействие и объединяет усилия авиационных спортивных федераций, аэроклубов, учебных центров и авиационных проектов.

Согласно официальному сайту НАА, организация занимается пропагандой и развитием отечественной авиации, военно-патриотическим воспитанием, повышением роли авиации в социально-экономическом развитии России. Занимается реализацией проектов «Русские авиационные гонки», «Vместе», «Крылья Победы», созданием музея летающих раритетов.

По данным Checko, НАА ведёт деятельность спортивных клубов, зарегистрирована в Калужской области в 2023 году. Ксения Гринберг возглавила её 2 декабря 2025 года. Она является также руководителем охранного предприятия «Альфа «ООИ ММЦ», занимающегося арендой и управлением недвижимости, Федерации авиационных гонок Пермского края и медиа-группы «Пермский обозреватель». Входит в число соучредителей охранного предприятия «Альфа-Монитор» (25%), «Пермского обозревателя» (25%) и «Альфа "ООИ ММЦ» (25%).

