Пермские пилоты завоевали «серебро» на чемпионате России по высшему пилотажу

фото: ЦСП Пермского края

В Дракино, Московская область, состоялся XXXIV чемпионат России по авиационному спорту среди пилотов, использующих поршневые самолёты. Команда Пермского края продемонстрировала высокий уровень мастерства, заняв вторую ступень пьедестала в командном зачёте, уступив пальму первенства лишь команде из Москвы. Об этом сообщили в Центре спортивной подготовки Пермского края.

В личном зачёте наши спортсмены также показали впечатляющие результаты: Владимир Гавриленко, мастер спорта России, стал победителем чемпионата России в классе с ограничениями, а заслуженный мастер спорта России Владимир Котельников завоевал бронзовую медаль в той же категории. Оба пилота выступали на самолётах модели EXTRA-330LC.

Особого внимания заслуживает выступление молодой пилотессы Ксении Гринберг, перворазрядницы, представлявшей Пермский край в «промежуточном» классе на самолете Су-29. Она заняла девятое место в общем зачёте, демонстрируя отличные результаты в «известных программах», где она заняла десятое, восьмое и пятое места соответственно.

