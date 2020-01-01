Скончался владелец группы охранных предприятий «Альфа» Игорь Гринберг Бизнесмен проходил лечение от коронавируса Поделиться Поделиться Твитнуть

Игорь Гринберг

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В Перми скончался основатель и владелец группы охранных предприятий «Альфа» Игорь Гринберг. О смерти бизнесмена в социальных сетях сообщили его друзья и коллеги.

По данным газеты «Коммерсант-Прикамье», Гринберг скоропостижно умер в одной из пермских больниц на фоне COVID-19.

Игорь Гринберг был не только основателем одного из крупнейших охранных холдингов «Альфа», но и являлся совладельцем медиагруппы «Пермский обозреватель», куда входили одноимённая газета и сайт, а также сайты «НеСекретно» и «Пермские соседи».

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