Олеся Максименко
Назначен новый управляющий группы компаний «Альфа»
Им стала Ксения Гринберг
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Новым управляющим группы компаний «Альфа» стала Ксения Гринберг, дочь основателя и владельца группы охранных предприятий Игоря Гринберга, сообщает «Коммерсант-Прикамье».
В доверительное управление дочери бизнесмена перешли доли в девяти обществах с ограниченной ответственностью, входящих в ГК «Альфа».
Ксения Гринберг сообщила изданию, что намерена сохранить и развивать бизнес отца.
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