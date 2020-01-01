Олеся Максименко Назначен новый управляющий группы компаний «Альфа» Им стала Ксения Гринберг Поделиться Поделиться Твитнуть

Новым управляющим группы компаний «Альфа» стала Ксения Гринберг, дочь основателя и владельца группы охранных предприятий Игоря Гринберга, сообщает «Коммерсант-Прикамье».

В доверительное управление дочери бизнесмена перешли доли в девяти обществах с ограниченной ответственностью, входящих в ГК «Альфа».

Ксения Гринберг сообщила изданию, что намерена сохранить и развивать бизнес отца.

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