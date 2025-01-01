Алёна Бронникова Власти назвали планируемую дату открытия катка у Театра-Театра в Перми Возведение необходимой инфраструктуры начнётся в ближайшее время Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми назвали планируемую дату открытия главного городского открытого катка на площади перед Театром-Театром. По информации Министерства физической культуры и спорта Пермского края, каток начнёт работу 29 декабря. В ближайшее время начнётся работа по подготовке к его заливке и открытию.

«Каток является центральной локацией проведения мероприятий фестиваля зимнего спорта. В ближайшее время начнётся возведение коробки и всей необходимой инфраструктуры», — рассказали «Новому компаньону» в ведомстве.

В прошлом году каток у театра открылся 30 декабря. Из-за ограничения по количеству одновременно находящихся на нём человек необходимо было проходить предварительную регистрацию. Он работал с понедельника по четверг с 10:00 до 22:00, с пятницы по воскресенье — до 23:00. К дате закрытия на 10 марта его посетили 35,3 тыс. человек.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что этой зимой на набережной Перми каток заливать не будут. Ранее им занимались представители частного бизнеса, в этом году инициативы от них не поступало.

