Каток у «Театра-Театра» в Перми посетили более 35 тысяч человек Он проработал более двух месяцев Поделиться Твитнуть

Как сообщили в минспорта региона, за два месяца работы «Каток Бионорд» у «Театра-Театра» принял 35 383 посетителя.

С 30 декабря по 10 марта на катке было организовано 96 обучающих занятий для всех возрастов по конькобежному спорту, фигурному катанию, хоккею и кёрлингу. Проведено 24 тематических события, включая встречи с олимпийскими чемпионами, хоккейные баталии, развлекательные программы на льду.

Еженедельно три образовательных учреждения — школы №6 и 32 и колледж «ОНИКС» — использовали каток для проведения уроков физической культуры.

По словам министра спорта Пермского края Татьяны Чесноковой, в текущем году «Каток Бионорд» реализован как социально ориентированный проект с привлечением бизнеса, что позволило расширить функциональность объекта, создав не только ледовую площадку, но и кафе с зоной отдыха.

В зимнем сезоне 2024/25 в Пермском крае для массового катания функционировало 148 катков и 63 лыжные базы.

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