В этом году Пермь может остаться без катка на набережной

Каток на набережной Камы в Перми

Виталий Кокшаров

На городской набережной в Перми зимой 2025/26 пока не планируется заливать каток. Как пояснили в МБУК «Пермская дирекция по организации городских культурно-массовых мероприятий», ранее катком занимались представители частного бизнеса, в этом году таких предложений от них не поступало.

«Прошлой зимой каток стал своеобразным подарком пермякам и гостям города от частного бизнеса. В этом сезоне такой инициативы от представителей частного бизнеса пока не поступало», — рассказали «Новому компаньону» в ведомстве.

Каток на набережной стали заливать с декабря 2021 года. Он размещался в амфитеатре, на площади более 1,1 тыс. кв. м. В прошлом году каток работал с 28 декабря, о планах его работы глава города Эдуард Соснин сообщал 11 декабря. Он также отмечал, что с организацией пространства помогла пермская компания «Форвард-Авто».

Ранее «Новый компаньон» писал, что на открывшемся участке набережной от площади Трёх столетий до Мотовилихинских заводов построены здания, одно из которых предназначено, в том числе, для пункта проката роликовых и ледовых коньков.

