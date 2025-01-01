Алёна Морозова Новое место притяжения В Перми завершается строительство нового участка набережной Камы Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и глава Перми Эдуард Соснин провели осмотр нового участка набережной Камы от площади Трёх столетий до территории «Мотовилихинских заводов». Этот участок объединяет Ленинский и Мотовилихинский районы города.

«Уверен, уже в этом сезоне гости набережной оценят новый участок. А следующим летом он превратится в настоящее место притяжения спортсменов, молодёжи и семей с детьми», — отметил глава региона.

В рамках проекта были построены подпорные стены общей протяжённостью более 500 м, проложены километры сетей водоснабжения, канализации, электроснабжения и наружного освещения.

Ранее закрытая для прогулок территория превратилась в современное и комфортное общественное пространство для жителей и гостей Перми. Длина нового участка набережной составляет 1,5 км, он включает променадную часть, нижнюю и верхнюю зоны с пешеходными и велосипедными дорожками.

На верхней части набережной обустроены велодорожки шириной 2,5 м из брашированного бетона с красной пигментацией. Этот материал отличается высокой прочностью, устойчивостью к истиранию и перепадам температур, а также антискользящими свойствами. Рядом проложена пешеходная дорожка шириной от 1,5 до 2 м.

Променадная часть набережной шириной 6 м выложена тротуарной плиткой и ограждена. Здесь установлены современные скамейки, урны и фонари в едином стиле, гармонирующем с остальной набережной. Работники высадили деревья, кустарники, разнотравье, газоны и декоративные клумбы, используя камни с Вижайского карьера и растения из прикамских питомников. Основное озеленение дополнено кадками с деревьями и многолетними кустарниками.

При благоустройстве территории особое внимание уделялось использованию природных материалов и озеленению. Были использованы текстурированный бетон и дерево, песчаное покрытие игровых зон, злаковые и цветущие многолетники, а также влаголюбивые растения, устойчивые к уральскому климату.

Для маленьких посетителей создана деревянная песочница. Вдоль участка возведены два здания: в первом разместится пункт проката роликовых и ледовых коньков, а во втором — комната матери и ребёнка, туалет и пространство для будущей точки общественного питания. На крыше пункта проката предусмотрена велосипедная стоянка, а на крыше многофункционального павильона — тихая зона с лавочками.

Администрация Перми

Дополнительным элементом декора стали муралы с архитектурно-художественной подсветкой на подпорных стенах. На них изображена география бассейна Камы, включая города вдоль течения, их достопримечательности и водных обитателей региона — от стерляди и тайменя до хариуса и щуки.

«Общая протяжённость набережной от «Порт-Пермь» до Мотовилихи составила более 4 км. Это сделало её одной из самых длинных в России. Приглашаю всех оценить новый участок набережной, когда работы будут полностью завершены!» — подчеркнул глава Перми Эдуард Соснин.

Напомним, что строительство нового участка набережной Камы от площади Трёх столетий до территории «Мотовилихинских заводов» стартовало в начале 2024 года. Работы проводятся за счёт средств краевого и городского бюджетов.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.