Уволенный судом экс-глава Краснокамска откроет выставку картин в Прикамье Экспозиция из 60 картин разместится в Культурно-деловом центре Чусового

Фото: Официальный сайт Краснокамского городского округа

В Культурно-деловом центре Чусового Пермского края (ул. Ленина, 45) откроется персональная выставка живописи Игоря Быкариза, бывшего главы Краснокамска. Выставка пройдёт с 5 декабря по 31 января. Об этом сообщает пресс-служба КДЦ.

На экспозиции «Всё только начинается» представлено более 60 работ: пейзажи, городские виды, портреты, морские сюжеты и цветочные натюрморты.

«Посещение выставки станет отличным поводом увидеть, как неожиданное хобби может превратиться в важную часть жизни и подарить новое ощущение себя», — отметили в КДЦ.

Ранее, напомним, его первая выставка проходила в Краснокамске, в местной галерее. Ею заинтересовалась краснокамская прокуратура: мэра-художника заподозрили в превышении должностных полномочий (использование муниципального учреждения для извлечения личной выгоды). Вторая выставка открылась в 2024 году в Кудымкаре.

Напомним, с инициативой об отстранении Игоря Быкариза с поста главы прокурор Краснокамска Михаил Третьяков обратился в суд в конце 2024 года. Основанием для этого явилось, по словам прокурора, отсутствие действий со стороны Быкариза по урегулированию конфликта интересов, касающегося его первого заместителя Антона Максимчука, который находился в его прямом подчинении.

В октябре 2024 года прокурор Краснокамска направил в думу Краснокамска представление с требованием прекратить полномочия самого Игоря Быкариза. Тем не менее, депутаты решили не увольнять главу, а сформировать собственную комиссию для проверки сведений, указанных в представлении. После этого прокуратура обратилась в суд с иском. В июле 2025 года Краснокамский суд отклонил требования прокуратуры.

29 октября Пермский краевой суд отменил решение Краснокамского городского суда и признал законными требования прокуратуры об увольнении главы округа Игоря Быкариза в связи с утратой доверия.

