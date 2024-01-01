В Прикамье заинтересовавший следователей мэр открывает новую выставку картин Экспозиция работ Игоря Быкориза разместилась в Кудымкарском театре Поделиться Твитнуть

Фото: страничка в ВК администрации г. Кудымкара

Как сообщает Кудымкарская городская администрация на своей странице ВКонтакте, в театральном кафе большой сцены Коми-Пермяцкого национального драматического театра открывается выставка картин Игоря Быкариза.

Открытие выставки приурочено к старту VI межнационального театрального фестиваля «Сообщение» (12+), который будет проходить в театре 22-27 октября. В Кудымкар приедут коллективы из Калмыкии, Татарстана, Башкортостана, Удмуртии и Санкт-Петербурга.





Игорь Быкариз — действующий мэр Краснокамска, в прошлом глава Коми округа (2008-2012) и глава Уинского района (2005-2008).





Ранее, напомним, его выставка проходила в Краснокамске, в местной галерее. Стало известно, что ею заинтересовалась краснокамская прокуратура: мэра-художника заподозрили в превышении должностных полномочий (использование муниципального учреждения для извлечения личной выгоды). Проходят доследственные действия.





Вторая выставка откроется в Кудымкаре.





Отметим, что на полотнах Быкариза — пейзажи, городские виды, портреты родных, парусники, букеты цветов.





«Все этюды и картины очень выразительны и многое говорят о самом авторе, о его ярком и богатом внутреннем мире», — сообщается в посте о выставке.





«Удивительно, что человек в возрасте 58 лет вдруг начинает заниматься живописью. Невзирая на сложности работы с перспективой, минуя долгую стадию ученичества, он демонстрирует главное — любовь к живописи и искреннее наслаждение самим процессом», — приводятся слова главного художника театра Любови Мелехиной.





Выставка будет работать до конца театрального сезона.

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