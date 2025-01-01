В Прикамье прокуратура продолжает добиваться увольнения мэра Краснокамска Краевой суд рассмотрит апелляцию надзорного органа в октябре Поделиться Твитнуть

Игорь Быкариз / фото: администрация Краснокамского округа

Архив ИД «Компаньон»

Прокуратура подала апелляцию на решение Краснокамского городского суда, отклонившего иск прокурора о возложении на городскую думу обязательства прекратить мандат главы округа Игоря Быкариза. Апелляция будет рассмотрена 8 октября судьей краевого суда Еленой Котельниковой. Об этом пишет «Коммерсантъ-Прикамье».

Инициатива об отстранении Игоря Быкариза была подана прокурором Краснокамска в суд в конце 2024 года. Основанием для этого явилось, по мнению прокурора, отсутствие действий со стороны Быкариза по урегулированию ситуации конфликта интересов, касающейся его первого заместителя Антона Максимчука, находящегося в его прямом подчинении.

В октябре 2024 года прокурор Краснокамска Михаил Третьяков направил в думу Краснокамска представление с требованием о прекращении полномочий самого Игоря Быкариза. Тем не менее, депутаты приняли решение не увольнять главу, а сформировать собственную комиссию для проверки сведений, указанных в представлении. После этого прокуратура обратилась в суд с иском. В июле 2025 года Краснокамский суд отклонил требования прокуратуры.

