Прокуратура Прикамья добилась увольнения главы Краснокамска Игорь Быкариз уволен в связи с утратой доверия

Фото: Официальный сайт Краснокамского городского округа

Пермский краевой суд 29 октября отменил решение Краснокамского городского суда и признал законными требования прокуратуры об увольнении с поста главы округа Игоря Быкариза. Его отстранили от должности в связи с утратой доверия. Об этом «Новому компаньону» сообщили в пресс-службе суда.

Напомним , с инициативой об отстранении Игоря Быкариза с поста главы прокурор Краснокамска Михаил Третьяков обратился в суд в конце 2024 года. Основанием для этого явилось, по мнению прокурора, отсутствие действий со стороны Быкариза по урегулированию конфликта интересов, касающегося его первого заместителя Антона Максимчука, который находился в его прямом подчинении.





В октябре 2024 года прокурор Краснокамска направил в думу Краснокамска представление с требованием прекратить полномочия самого Игоря Быкариза. Тем не менее, депутаты решили не увольнять главу, а сформировать собственную комиссию для проверки сведений, указанных в представлении. После этого прокуратура обратилась в суд с иском. В июле 2025 года Краснокамский суд отклонил требования прокуратуры.

