Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Рассмотрение апелляции худрука Пермского Театра-Театра состоится не ранее февраля Решение суда первой инстанции пока не вступило в законную силу

Борис Мильграм

Алексей Гущин

Адвокат художественного руководителя Пермского Театра-Театра Бориса Мильграма Оксана Пономарёва пояснила для «Нового компаньона» сроки дальнейших процессуальных действий в рамках судебного спора между пермской прокуратурой и режиссёром. По словам юриста, решение Ленинского районного суда, который встал на сторону прокуратуры и предписал министерству культуры Пермского края уволить руководителя театра, станет обязательным для исполнения только с момента вступления в законную силу.

Решение суда вступит в законную силу после истечения срока обжалования либо по результатам рассмотрения апелляционной жалобы, если в её удовлетворении будет отказано.

Сроки подачи апелляционной жалобы — 30 дней со дня вынесения мотивированного решения суда. По информации Оксаны Пономарёвой, судья планирует вынести это решение 12 декабря. Таким образом, у Мильграма и его защиты будет срок до 12 января для подачи апелляции.

Дальше начнётся процесс принятия в производство этой апелляционной жалобы. Суд даст сторонам время, чтобы выразить свои возражения и направить свои отзывы относительно апелляционной жалобы, и после этого назначит дату рассмотрения. Апелляцию будет рассматривать Пермский краевой суд, и на это может уйти около месяца. По оценке Оксаны Пономарёвой, ждать решения можно в феврале 2026 года, может быть, даже в начале марта.

Только после этого решение суда может вступить в законную силу. В этом случае оно обязательно для исполнения в десятидневный срок.

Напомним: прокуратура усмотрела признаки «конфликта интересов» в действиях Бориса Мильграма, поскольку в 2022 — 2023 годах режиссёр Александр Пронькин, являющимся зятем художественного руководителя Театра-Театра, выполнил для театра работу по 12 договорам на общую сумму 2,2 млн рублей. Прокуратура требует от Министерства культуры Пермского края увольнения руководителя театра «в связи с утратой доверия». Суд первой инстанции встал на сторону истца. Как уже сообщал «Новый компаньон», защита режиссёра намерена обжаловать это решение.





