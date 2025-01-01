Алёна Бронникова
Власти рассказали о ходе капремонта УДС «Молот» в Перми
Выдано заключение госэкспертизы на проектную документацию по обновлению арены
Государственная экспертиза 25 ноября выдала положительное заключение на проектную документацию по капитальному ремонту внутренних помещений и общественных пространств здания УДС «Молот» в Перми. Как следует из данных, опубликованных в ЕГРЗ, речь идёт о ледовой арене.
В КРПК «Новому компаньону» пояснили, что положительное заключение госэкспертизы получено в рамках уточнения стоимости фактически произведенных работ на объекте. Также отмечено, что работы идут по графику.
«Работы на объекте идут на основании принятых технических решений по капитальному ремонту УДС «Молот», разработанных и утверждённых заказчиком в рамках градостроительного законодательства. Капремонт внутренних помещений, в том числе арены, стартовал в этом году, и продолжается по графику. Ранее были выполнены работы по обновлению внешнего облика здания», — рассказали в компании.
Напомним, капремонт дворца спорта «Молот» начался в июне. Обновление арены оценили в 49,8 млн руб. В августе был определён подрядчик по разработке проекта и проведению капремонта внутренних помещений и общественных зон. Контракт был заключён на 229,1 млн руб. Срок исполнения — с 1 сентября 2025 года по 31 декабря 2026 года.
