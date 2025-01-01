Алёна Бронникова Власти рассказали о ходе капремонта УДС «Молот» в Перми Выдано заключение госэкспертизы на проектную документацию по обновлению арены Поделиться Твитнуть

УДС Молот

Анна Брюханова

Государственная экспертиза 25 ноября выдала положительное заключение на проектную документацию по капитальному ремонту внутренних помещений и общественных пространств здания УДС «Молот» в Перми. Как следует из данных, опубликованных в ЕГРЗ, речь идёт о ледовой арене.

В КРПК «Новому компаньону» пояснили, что положительное заключение госэкспертизы получено в рамках уточнения стоимости фактически произведенных работ на объекте. Также отмечено, что работы идут по графику.

«Работы на объекте идут на основании принятых технических решений по капитальному ремонту УДС «Молот», разработанных и утверждённых заказчиком в рамках градостроительного законодательства. Капремонт внутренних помещений, в том числе арены, стартовал в этом году, и продолжается по графику. Ранее были выполнены работы по обновлению внешнего облика здания», — рассказали в компании.

Напомним, капремонт дворца спорта «Молот» начался в июне. Обновление арены оценили в 49,8 млн руб. В августе был определён подрядчик по разработке проекта и проведению капремонта внутренних помещений и общественных зон. Контракт был заключён на 229,1 млн руб. Срок исполнения — с 1 сентября 2025 года по 31 декабря 2026 года.

