В Перми начался очередной этап капремонта в УДС «Молот» На этот раз обновят арену и прилегающие зоны Поделиться Твитнуть

В крупнейшем спортивном сооружении Прикамья, во дворце спорта «Молот», 5 июня начались ремонтные работы, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

В рамках текущего этапа капремонта запланировано обновление арены и прилегающих зон. Особое внимание будет уделено обеспечению пожарной безопасности посредством специальной обработки металлических конструкций.

Кроме того, будет произведена масштабная реконструкция периметра арены, включающая замену покрытия трибун, установку новых ограждений между секторами и модернизацию инженерных сетей.

В зоне, предназначенной для прохода хоккейных команд, будет уложено современное резиновое покрытие. Также предусмотрена установка новой системы дымоудаления.

Отмечается, что в связи с ремонтом работа ледовой площадки временно приостановлена, однако дворец спорта продолжает функционировать, предоставляя возможности для спортивных и оздоровительных занятий.

В кабмине подчеркнули, что текущие работы являются продолжением масштабной программы модернизации дворца спорта, которая стала возможной после перехода «Молота» в собственность региона (управляет комплексом АО «Корпорация развития Пермского края»), предыдущий этап обновления был завершён летом 2023 года и включал ремонт кровли, замену входных групп, установку нового остекления и благоустройство прилегающей территории. Масштабных работ не проводилось на объекте более 30 лет.

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