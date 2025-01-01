Ремонт арены УДС «Молот» в Перми оценили почти в 50 млн рублей Работы планируется завершить до конца июля Поделиться Твитнуть

УДС Молот

Анна Брюханова

ООО «Молот» ищет подрядчика для капитального ремонта внутренних помещений и общественных пространств УДС «Молот» в Перми (ул. Лебедева, 13). Информация опубликована на сайте госзакупок.

Закупка проводится на выполнение одного из этапов капремонта объекта. В рамках контракта планируется обновить арену УДС. Начальная (максимальная) цена составляет 49,8 млн руб.

В зоне выходов на арену подрядчик должен будет заменить потолочные конструкции, обновить пол в помещениях и стены. На арене необходимо отремонтировать подпорную стену и выровнять полы вокруг арены, отреставрировать стены по периметру арены выше трибун, заменить линолеум на трибунах, спортивное покрытие вокруг арены и металлическое ограждение на стекло триплекс и пр.

Работы будут осуществляться без прекращения функционирования здания и спортивно-оздоровительной деятельности учреждения. Их выполнение не должно препятствовать или создавать неудобства в работе сотрудников или представлять угрозу для посетителей.

Гарантийный срок на работы, согласно условиям контракта, составит 60 месяцев с даты подписания акта приёмки. Гарантия на технологическое и инженерное оборудование устанавливается в соответствии со сроками изготовителя, но не менее 36 месяцев.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 16 мая, итоги подведут 19 мая. Все работы необходимо выполнить до 31 июля. Срок исполнения контракта — 30 сентября.

В марте стало известно, что к ремонту «Молота» планируется приступить после окончания регулярного сезона игр по хоккею и баскетболу. Власти сообщали, что в мае начнут топить лёд на арене и запустят работы.

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