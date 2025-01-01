Капремонт внутренних помещений пермского УДС «Молот» завершат к ноябрю 2026 года На эти цели выделят почти 230 млн рублей Поделиться Твитнуть

УДС «Молот»

Константин Долгановский

Объявлен конкурс на разработку проекта и проведение капремонта внутренних помещений и общественных зон универсального дворца спорта «Молот» в Мотовилихе. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

Подрядчик должен обновить фойе, атриум, вестибюли, кафе, лестницы, коридоры, раздевалки, санузлы, тренерские и сушильные помещения.

Максимальная стоимость контракта составляет 229,3 млн руб. Победителя определят 21 августа этого года.

Как писал ранее «Новый компаньон», в мае этого года ООО «Молот» искало подрядчика для капремонта внутренних помещений и общественных зон, что является одним из этапов общего ремонта. В рамках этого контракта планировалось обновить арену. Начальная цена контракта составляла 49,8 млн руб.

В зоне выходов на арену требовалось заменить потолок, обновить пол и стены. На самой арене планировался ремонт подпорной стены, выравнивание полов, реставрация стен, замена линолеума на трибунах, спортивного покрытия и ограждений.

Работы в «Молоте» планировали начать после завершения хоккейного и баскетбольного сезонов. Власти сообщали о начале работ в мае, после таяния льда на арене.

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