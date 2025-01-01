В трёх округах Прикамья сменилось руководство местных отделений «Единой России»

Президиум также согласовал кандидатуры на должности глав муниципалитетов

Единая Россия

  permkrai.er.ru

Президиум регионального политсовета «Единой России» Прикамья рассмотрел ряд кадровых вопросов и назначил дату проведения конференции 12 декабря. Как сообщает пресс-служба реготделения партии, до этой даты в муниципалитетах пройдут конференции местных отделений.

В трёх округах Прикамья приостановлены полномочия действующих секретарей местных отделений партии «Единой России», а также назначены исполняющие обязанности руководителей. Так, по личному заявлению приостановлены полномочия секретаря отделения в Еловском округе Антона Чечкина, исполняющим полномочия назначен главный редактор газеты «Искра Прикамья» Максим Пешин.

В Ильинском округе приостановлены полномочия секретаря Александра Косовских, исполняющим назначен глава округа Виталий Пепеляев. В Косинском округе исполняющим полномочия секретаря назначен глава округа Илья Никонов вместо Сергея Федосеева.

Кроме того, президиум согласовал кандидатуры на должности глав округов. Депутатскому объединению партии «Единая Россия» в думе Бардымского округа — кандидатуру Халиля Алапанова, в думе Кишертского округа — Натальи Колобовой, в думе Частинского округа — Светланы Селивановой.

Напомним, на выборах главы Бардымского округа примут участие действующий глава Халил Алапанов и начальник Красноярского территориального отдела Бардымского округа Раиль Мурсалимов. На участие в конкурсе на пост главы Частинского округа претендуют действующий глава Светлана Селиванова и замначальника управления образования Наталья Жуланова. На должность главы Кишертского округа — действующий глава Наталья Колобова и начальник управления экономики администрации округа Оксана Кобякова.

