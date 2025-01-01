Выбраны кандидаты на пост главы Кишертского округа Прикамья Они представят свои программы развития территории 27 ноября Поделиться Твитнуть

Наталья Колобова / фото: тг-канал "На местах"

По итогам заседания конкурсной комиссии на должность главы Кишертского муниципального округа Пермского края претендуют два кандидата: действующий глава округа Наталья Колобова и начальник управления экономики администрации округа Оксана Кобякова. Об этом сообщает телеграм-канал «На местах».

Они представят свои программы развития территории на заседании окружной думы 27 ноября. По итогам голосования депутаты выберут нового главу округа.

Ранее «Новый компаньон» писал, что действующий глава муниципалитета Василий Нечаев и директор МКУ «Центр обеспечения сельских территорий» Вячеслав Югов подали документы для участия в конкурсе на пост главы Карагайского округа Пермского края. Конкурс-испытание состоится 4 декабря.

