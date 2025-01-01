На пост главы Карагайского округа Прикамья претендуют два кандидата Конкурс-испытание состоится 4 декабря Поделиться Твитнуть

Василий Нечаев / фото администрации Карагайского округа

Действующий глава муниципалитета Василий Нечаев и директор МКУ «Центр обеспечения сельских территорий» Вячеслав Югов подали документы для участия в конкурсе на пост главы Карагайского округа Пермского края. Об этом сообщает газета «Звезда».

Конкурс-испытание состоится 4 декабря 2025 года. Кандидаты представят свои программы развития территории депутатам местной думы.

Напомним, Василий Нечаев был избран главой Карагайского округа 15 декабря 2020 года на пятилетний срок.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в Частинском округе за пост главы поборются действующий глава Светлана Селиванова и заместитель начальника управления образования Наталья Жуланова. Свои программы развития округа они представят депутатам местной думы 8 декабря.

