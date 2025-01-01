В Частинском округе Прикамья определены кандидаты на пост главы Свои программы развития округа они представят 8 декабря Поделиться Твитнуть

фото с личной страницы Светланы Селивановой в соцсети ВКонтакте

В Частинском округе состоялось заседание конкурсной комиссии, ведущей отбор кандидатов на должность главы.

По информации телеграм-канала «На местах», на участие в конкурсе претендуют действующий глава Светлана Селиванова и заместитель начальника управления образования Наталья Жуланова. Свои программы развития округа они представят депутатам местной думы 8 декабря.

Светлана Селиванова занимает пост главы Частинского округа с октября 2019 года. Ранее она была спикером местного земского собрания и директором центра занятости Частинского района.

