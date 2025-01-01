За пост главы Бардымского округа Прикамья будут бороться два кандидата Программы развития муниципалитета кандидаты представят 19 ноября Поделиться Твитнуть

Халиль Алапанов

Константин Долгановский

На выборах главы Бардымского округа Пермского края примут участие два кандидата. По информации газеты «Звезда», с действующим главой муниципалитета Халилом Алапановым будет соперничать начальник Красноярского территориального отдела Бардымского округа Раиль Мурсалимов.

Программы развития муниципалитета кандидаты представят 19 ноября 2025 года.

Халил Алапанов стал исполняющим обязанности главы Барды в феврале 2019 года. В ноябре 2020-го был избран главой муниципалитета на пятилетний срок.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в Лысьвенском муниципальном округе депутаты местной думы единогласным решением выбрали главу территории. Им стал Александр Пермяков. С июня этого года он исполнял обязанности главы, сменив на этом посту Никиту Федосеева.

