Главой Лысьвенского округа Прикамья избрали Александра Пермякова

В Лысьвенском муниципальном округе депутаты местной думы единогласным решением выбрали главу территории. Им стал Александр Пермяков. С июня этого года он исполнял обязанности главы, сменив на этом посту Никиту Федосеева.

Ранее Пермяков работал заместителем главы, курировал функционально-целевой блок «Экономическое развитие» и «Развитие территорий».

К исполнению обязанностей в статусе главы он приступит 10 октября, сообщает телеграм-канал «На местах».

Напомним, в конце сентября конкурсная комиссия выбрала двух претендентов на должность руководителя Лысьвенского муниципального округа. Ими стали на тот момент врио главы округа Александр Пермяков и замруководителя администрации, курирующий ликвидационную комиссию МКП МО «Лысьвенский муниципальный округ» «Теплоэнергоремонт», Евгений Иванов.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что прежний глава Лысьвы, Никита Федосеев, покинул свой пост 1 июня, подав заявление об отставке, которое было принято депутатским корпусом, а врио руководителя территории был назначен Александр Пермяков, который до этого был гендиректором и соучредителем ООО «РУ7», а также занимал должность заместителя мэра.

Никита Федосеев руководил Лысьвенским округом с 2022 года.

