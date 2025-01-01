Заместителем главы Лысьвы стал Александр Пермяков

Ранее он возглавлял Лысьвенский завод эмалированной посуды

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пустое кресло

фото: capiton-mebel.ru

Александр Пермяков, ранее занимавший пост генерального директора ООО «РУ7», займёт должность заместителя главы Лысьвенского округа. По данным газеты «Звезда», ссылающейся на собственные источники, вступление Пермякова в новую должность запланировано на 28 апреля. До работы в «РУ7» Пермяков также возглавлял Лысьвенский завод эмалированной посуды (ЛЗЭП).

В настоящее время Лысьвенский округ возглавляет Никита Федосеев, ранее занимавший должность заместителя главы муниципалитета по вопросам экономики и развития территорий. Федосеев был назначен и.о. руководителя в феврале 2022 года, а уже в апреле того же года официально утверждён в должности главы по итогам конкурсного отбора.

Ранее издание «Звезда» сообщало о том, что руководство края рассматривает вариант замены главы Лысьвы в связи с неудовлетворительной организацией строительных работ на территории муниципалитета.

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