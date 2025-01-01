Заместителем главы Лысьвы стал Александр Пермяков Ранее он возглавлял Лысьвенский завод эмалированной посуды Поделиться Твитнуть

Александр Пермяков, ранее занимавший пост генерального директора ООО «РУ7», займёт должность заместителя главы Лысьвенского округа. По данным газеты «Звезда», ссылающейся на собственные источники, вступление Пермякова в новую должность запланировано на 28 апреля. До работы в «РУ7» Пермяков также возглавлял Лысьвенский завод эмалированной посуды (ЛЗЭП).

В настоящее время Лысьвенский округ возглавляет Никита Федосеев, ранее занимавший должность заместителя главы муниципалитета по вопросам экономики и развития территорий. Федосеев был назначен и.о. руководителя в феврале 2022 года, а уже в апреле того же года официально утверждён в должности главы по итогам конкурсного отбора.

Ранее издание «Звезда» сообщало о том, что руководство края рассматривает вариант замены главы Лысьвы в связи с неудовлетворительной организацией строительных работ на территории муниципалитета.

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