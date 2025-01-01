В Пермском крае завершился отбор кандидатов на пост главы Лысьвы Руководителя территории выберут 9 октября Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

Конкурсная комиссия определила двух финалистов, которые будут бороться за кресло главы Лысьвенского муниципального округа. Это и.о. главы округа Александр Пермяков и заместитель руководителя администрации, возглавляющий ликвидационную комиссию МКП МО «Лысьвенский муниципальный округ» «Теплоэнергоремонт», Евгений Иванов.

Оба кандидата представят свои планы по развитию округа депутатам местной думы на заседании 9 октября. После презентаций депутаты проведут голосование и выберут нового главу территории, сообщает телеграм-канал «На местах».

Как ранее писал «Новый компаньон», предыдущий глава Лысьвы Никита Федосеев оставил свой пост 1 июня, написав заявление об уходе. Депутаты думы приняли его отставку.

Врио был назначен Александр Пермяков, ранее занимавший должность бывшего генерального директора и соучредителя ООО «РУ7», а также заместителя мэра.

Никита Федосеев занимал пост главы Лысьвенского округа с 2022 года. Его уход с должности связывают с критикой, поступавшей как от местных жителей, так и от руководства.

