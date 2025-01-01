Диана Арбенина снова попытается выступить с концертом в Перми Ранее её выступления отменялись из-за критики ветеранов СВО Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Известная российская исполнительницы Диана Арбенина и рок-группа «Ночные снайперы» в начале следующего года дадут концерт (12+) в Перми. Музыкальное событие запланировано в СК Сухарева 13 февраля.

По словам организаторов, Арбенина споёт как старые свои хиты («Разбуди меня», «31-я весна» и друге), так и новые композиции из альбома Bloody Mary.

Цены на билеты стоят недёшево: от 3 тыс. руб. до 12 тыс. руб.

Как ранее писал «Новый компаньон», певица планировала приехать в Пермь в апреле 2023 года, однако концерт отменили. В Центре спортивной подготовки тогда пояснили, что отмена связана с возможными провокациями. До этого концерты Арбениной не состоялись в нескольких российских городах. В столице Прикамья против её выступления высказались ветераны СВО «Прикамские витязи». Затем, во время своего выступления в Казани артистка прокомментировала отменённые концерты в Перми, Ижевске, Уфе, Ульяновске и Чебоксарах.

Сообщалось, что концентр Арбениной может быть перенесён на 2024 год, но он так и не состоялся.

