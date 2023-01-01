Алёна Бронникова Концерт Арбениной и «Ночных снайперов» в Перми перенесли на 2024 год Точная дата пока не известна Поделиться Твитнуть

Пермские фанаты творчества Дианы Арбениной и группы «Ночные снайперы» могут ожидать выступление кумиров в 2024 году. В афише на официальном сайте музыкантов появилась информация о переносе несостоявшегося концерта.

«Пермь — перенос концерта, 2024. Точная дата будет известна позднее», — сообщается на сайте.

Весной в Перми отменили концерт Дианы Арбениной и группы «Ночные снайперы», который должен был состояться 12 апреля в СК им. Сухарева. Как рассказали «Новому компаньону» в краевом Центре спортивной подготовки (ЦСП), в ведомстве которого находится спорткомплекс, такое решение было принято в связи с возможными провокациями.

Концерты не состоялись в нескольких российских городах. В Перми против него выступил telegram-канал ветеранов СВО «Прикамские витязи». Во время своего выступления в Казани артистка прокомментировала отменённые концерты Перми, Ижевске, Уфе, Ульяновске и Чебоксарах.

«Бог на нашей стороне. Мы всё равно увидимся и всё равно приедем», — добавила она.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.