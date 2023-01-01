Алёна Бронникова Концерт Дианы Арбениной в Перми находится под угрозой отмены Билеты продолжают реализовываться на сайтах продаж Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми отменён концерт Дианы Арбениной и группы «Ночные снайперы», который должен был состояться 12 апреля на территории СК им. Сухарева. Как рассказали "Новому компаньону" в краевом Центре спортивной подготовки (ЦСП), в ведомстве которого находится спорткомплекс, принял такое решение в связи с возможными провокациями.

«В связи с большим общественным резонансом, а также во избежание возможных провокаций нами принято решение об отказе в предоставлении площадки СК им. Сухарева для проведения концерта Дианы Арбениной. Организаторы концерта оповещены», — цитирует издание директора ЦСП Михаила Аминова.





На сайтах, где можно приобрести билеты онлайн, продажа открыта. Согласно информации snipers.net и kassy.ru, большинство мест уже раскуплено, а на танцполе осталось всего три места.





Пермскому информационному порталу Properm.ru удалось связаться с концертным директором «Ночных снайперов» Александрой Рерих. Информация об отмене не подтвердилась. По словам директора, организатор и руководитель площадки не сообщали об изменениях, а горадминистрация Перми не видит причин для отмены концерта.





«Новому компаньону» связаться с организаторами концерта на момент публикации новости не удалось. Запрос отправлен.





Концерты Дианы Арбениной отменили уже в нескольких городах. В Перми её выступление запланировано на 12 апреля, в 19:00. Telegram-канал ветеранов СВО «Прикамские витязи» ранее выступал против проведения концерта в Перми из-за высказываний артистки против проведения спецоперации.

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