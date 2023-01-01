Елена Синица Диана Арбенина высказалась по поводу отмены концерта в Перми Помимо Перми, отменены концерты в Ульяновске, Чебоксарах, Уфе и Ижевске Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Певица Диана Арбенина прокомментировала отменённые концерты в нескольких российских городах. В том числе концерт был отменён и в Перми. По поводу отмены она высказалась во время онлайн-трансляции выступления в Казани.

«Все города, которые стояли у нас в апреле, — и Ульяновск, и Чебоксары, и Пермь, и Уфа, и Ижевск, — побоялись проводить концерт. Группу очень хорошо знают те, кто, во-первых, приглашает, а во-вторых, те, кто приходит на концерт. Но я это связываю с нашим смутным временем, с какими-то странными нереализованными амбициями отдельных общественных деятелей. Но вы же понимаете, что Бог на нашей стороне. Мы всё равно увидимся и всё равно приедем», — передаёт слова Арбениной «АиФ-Удмуртия».

Напомним, в Перми отменён концерт Дианы Арбениной и группы «Ночные снайперы», который должен был состояться 12 апреля на территории СК им. Сухарева. Как рассказали "Новому компаньону" в краевом Центре спортивной подготовки (ЦСП), в ведомстве которого находится спорткомплекс, приняли такое решение в связи с возможными провокациями.









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