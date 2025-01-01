В пермский «Молот» возвращается Андрей Малявин Защитник был вызван в ярославский «Локомотив» в октябре Поделиться Твитнуть

ХК «Молот»

Защитник Андрей Малявин вновь будет выступать в составе пермского ХК «Молот». О его возвращении пресс-служба клуба сообщила 23 ноября в социальных сетях.

«Из системы ярославского "Локомотива" в "Молот" командирован защитник Андрей Малявин. В этом сезоне 21-летний защитник провёл восемь матчей в составе "Молота", в которых набрал пять (1+4) баллов за результативность при показателе полезности +1», — рассказали представители клуба.

Напомним, «Молот» по соглашению о сотрудничестве является фарм-клубом ярославского «Локомотива». В октябре Андрей Малявин был вызван в Ярославль. В прошлом сезоне он провёл 37 игр в составе «Молота», заработав восемь очков (два гола и шесть передач) и показав полезность «+5».

Ранее «Молот» потерпел несколько поражений в выездной серии матчей. Следующая игра после небольшого перерыва состоится дома, 27 ноября. Пермяки встретятся с ХК «Торпедо-Горький» из Нижнего Новгорода.

