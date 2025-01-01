«Локомотив» вызвал к себе защитника из пермского «Молота» Андрей Малявин провёл в этом сезоне в составе пермской команды восемь игр Поделиться Твитнуть

ХК «Молот»

Ярославский ХК «Локомотив» вызвал в основу 21-летнего защитника Андрея Малявина из пермского «Молота». За пермский клуб в этом сезоне он провёл восемь матчей. Об этом пресс-служба пермского хоккейного клуба сообщила 8 октября.

«Защитник Андрей Малявин вызван в расположение ярославского «Локомотива». В текущем сезоне Андрей провёл в составе «Молота» восемь матчей, в которых набрал 5 (1+4) баллов за результативность при показателе полезности «+1», а также был признан лучшим защитником игровой недели в рамках OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ», — сообщается в соцсетях клуба.

О переходе Малявина в «Молот» стало известно в июле. Защитник воспитывался в воронежской хоккейной школе, переехал в Ярославль в 2017 году, где продолжил карьеру в системе «Локомотива». В сезоне 2024/25 провёл 37 игр в составе «Молота», заработав 8 очков (2 гола и 6 передач) и показав полезность «+5».

