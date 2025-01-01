Пермский «Молот» потерпел очередное поражение на выезде «Омские крылья» всухую обыграли пермяков Поделиться Твитнуть

ХК «Молот»

Пермский хоккейный клуб «Молот» потерпел очередное поражение на выездной серии. Игра проходила в Омске 21 ноября в рамках регулярного чемпионата ВХЛ. Об этом сообщает пресс-служба пермского хоккейного клуба.

Омичи значительно превзошли соперника по числу бросков в створ ворот, но в первом периоде смогли забросить только одну шайбу. Во втором периоде сопернику удалось забить два гола. В третьей, завершающей 20-минутке, «Омские крылья» забросили ещё одну шайбу. Матч завершился со счётом 4:0 в пользу ХК «Омские крылья». «Молоту» за три периода не удалось забросить ни одной шайбы в ворота соперника.

Следующая игра ХК «Молот» пройдёт на домашней арене. Соперником выступит «Торпедо-Горький» из Нижнего Новгорода. Начало матча — в 19:00 по пермскому времени.

Напомним, 15 ноября в Ханты-Мансийске «Молот» уступил «Югре» 3:0. 20 ноября пермская хоккейная команда в Кургане с небольшим отрывом проиграла местному ХК «Зауралье».

