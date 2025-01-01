Пермский «Молот» всухую проиграл «Югре» Поделиться Твитнуть

ХК «Молот»

В рамках очередного тура чемпионата ВХЛ хоккеисты пермского «Молота» 15 ноября в Ханты-Мансийске уступили «Югре» 3:0.

В первом периоде югорчане значительно превзошли соперника по числу бросков в створ ворот, однако смогли забить лишь один гол. Второй период, несмотря на явное преимущество «Югры», завершился без забитых шайб. В заключительной 20-минутке хозяевам ещё дважды удалось поразить ворота «Молота». А вот забить хотя бы гол престижа пермякам не позволил вратарь хантымансийцев.

«Сегодня всё решила игра в неравных составах. Уступаем в стартовом матче выезда. Спасибо всем, кто сегодня поддерживал команду!» — прокомментировали итоги матча в пресс-службе ХК «Молот».

Следующий матч пермяки проведут в Тюмени, где 17 ноября встретятся с «Рубином». Начало матча в 19:00 по пермскому времени.

