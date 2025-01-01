Пермские хоккеисты потерпели очередное поражение на выезде «Молот» уступил «Зауралью» со счётом 3:2 Поделиться Твитнуть

ХК «Молот»

Пермский ХК «Молот» снова потерпел поражение в выездной встрече. Игра проходила в Кургане с местным ХК «Зауралье» в рамках регулярного чемпионата ВХЛ 20 ноября. Противостояние завершилось с минимальным разрывом в счёте — 3:2 в пользу хозяев льда (3:0, 0:1, 0:1). Голами у пермяков отметились Ярослав Лабуткин и Алексей Кожевников, сообщили в пресс-службе клуба.

«Мы отдали достаточно много эмоций в прошлой игре. Возможно, этого не хватило нам для быстрого восстановления, потому что первый период мы отдали. Были медленными по голове, хотя по движению всё нормально. Но в принятии решений у нас была медленность. Поэтому заработали ненужные удаления, пропустили два гола в меньшинстве», — отметил в послематчевом комментарии главный тренер ХК «Молот» Альберт Мальгин.

Следующая игра для пермяков станет завершающей в выездной серии матчей. Она пройдёт 21 ноября в Омске против «Омских крыльев».

Напомним, 17 ноября «Молот» проиграл на выезде тюменскому «Рубину». Счёт к концу игры на табло оказался 2:2, и пермяки уступили в серии буллитов.

