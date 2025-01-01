Пермский «Молот» проиграл по буллитам тюменскому «Рубину» Поделиться Твитнуть

Пермский хоккейный клуб «Молот» 17 ноября потерпел очередное поражение в выездном матче, на этот раз от тюменского «Рубина». Счёт игры 3:2 в пользу хозяев, о чем сообщает пресс-служба пермского спортивного клуба.

Первый период безоговорочно остался за «Рубином», тюменцы повели 2:0. Во второй двадцатиминутке пермяки сначала сократили отставание, отличился Алексей Кожевников, а затем Михаил Казаков сравнял счёт. Ни третий период, ни овертайм не принесли забитых шайб. Всё решилось в серии буллитов, где удачливее оказались хозяева.

«Практически в каждой игре мы создаём достаточно голевых моментов, а реализации не хватает, — отметил после матча Альберт Мальгин, главный тренер «Молота». — Сегодня, в принципе, в зачёт можно отнести второй и третий период. Первые пять-шесть минут матча тоже. Потом мы сбились не на ту игру. Но после перерыва выровняли ситуацию, забили два хороших гола. Но еще раз скажу: моменты, которые мы не реализовываем, нас подводят».

Следующий матч «Молот» проведёт в Кургане, где сыграет с «Зауральем» 19 ноября. Начало матча в 18:30 по пермскому времени.

