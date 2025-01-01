Александр Бастрыкин вновь затребовал доклад по уголовному делу о гибели девушки в пермском баре Трагедия в Кировском районе произошла в мае Поделиться Твитнуть

Фото: СУ СКР по Пермскому краю

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин снова затребовал у руководителя СУ СК России по Пермскому краю Дениса Головкина доклад о предварительных и окончательных результатах расследования уголовных дел

В комментариях в аккаунте Информационного центра СК России «ВКонтакте» опубликовано обращение по вопросу несогласия с ходом установления обстоятельств смерти 18-летней Надежды Вожаковой в Перми. В мае этого года её тело было обнаружено возле местного бара.

Общественностью выдвигаются различные версии произошедшего, в том числе высказывается предположение о возможной причастности мигрантов и подруги к совершению преступления. До настоящего времени виновные лица не установлены и к ответственности не привлечены.

Напомним, эта ситуация освещалась интернете, а глава СК уже ставил её на контроль в центральном аппарате ведомства.

Как ранее писал «Новый компаньон», трагедия в Кировском районе случилась в мае, когда на заборе возле ночного кафе «Пиво.Мясо» нашли тело девушки. Незадолго до гибели она была в этом заведении. После этого инцидента начались проверки различных ведомств, а правоохранительные органы приступили к расследованию.

Из-за многочисленных нарушений бар закрыли на три месяца, а в сентябре после ремонта заведение открылось под новым названием — «Шашлычная № 1». Однако в ноябре заведение снесли.

