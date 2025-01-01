Глава СКР снова затребовал отчёт о расследовании гибели пермячки на заборе Родные погибшей не верят в несчастный случай Поделиться Твитнуть

фото из личного архива размещено сайтом perm.aif.ru

После широкого общественного резонанса, вызванного гибелью молодой женщины в Перми, глава Следственного комитета РФ запросил дополнительный отчёт о расследовании данного инцидента.

Как пояснили в следкоме, обстоятельства смерти 18-летней девушки, найденной возле одного из баров Кировского района Перми в ночь на 11 мая, до сих пор остаются неясными. В интернете и среди близких погибшей активно обсуждаются различные версии случившегося, включая предположения о возможной причастности к трагедии её знакомой.

Ранее по данному случаю уже был запрошен доклад. Следственным управлением СК России по Пермскому краю возбуждено и расследуется уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство).

В связи с этим председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю пермского управления Следственного комитета Денису Головкину представить расширенный отчёт, содержащий детальную информацию о ходе расследования, установленных фактах и отработке всех версий, представленных общественности.

Центральный аппарат ведомства взял на контроль исполнение данного поручения.

Напомним, трагедия с 18-летней Надеждой Вожаковой случилась на ул. Маршала Рыбалко в Кировском районе. Рядом с кафе «Пиво.Мясо» было обнаружено тело девушки, висящее на заборе. В полиции тогда сразу заявили, что криминальная составляющая в её смерти отсутствовала. Позже материалы дела передали в следственные органы, а в краевом минтербезе сообщили, что якобы незадолго до смерти девушка выпила большое количество спиртного, однако родственники и друзья погибшей сомневаются в этом.

После возбуждения уголовного дела было установлено, что смерть девушки наступила в результате проникающего ранения, нанесённого колюще-режущим предметом (предположительно, пострадавшая случайно напоролась на ограждение забора в виде пик).

В справке из морга было указано, что причиной смерти стала травма сердца с гемоперикардом (скопления крови в околосердечном отделе) из-за падения на острый предмет.

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