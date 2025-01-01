В Перми назвали причину смерти девушки, погибшей на заборе Родственники обнародовали справку из морга Поделиться Твитнуть

Фото: СУ СКР по Пермскому краю

Стала известна причина смерти 18-летней жительницы Мокино Надежды Вожаковой, тело которой нашли на заборе в Закамске.

Как сообщает 59.ru, брат погибшей Виктор поделился справкой из морга. Документ предоставили родственникам, когда они забирали тело девушки. В справке указано, что причиной смерти девушки стала травма сердца с гемоперикардом (скопления крови в околосердечном отделе) из-за падения на острый предмет.

Заключение было получено от судмедэксперта, который изучал травму после вскрытия тела. При этом экспертиза ещё продолжается.

Напомним, ранее следователи СК возбудили уголовное дело по статье «Убийство», однако в ведомстве подчеркнули, что версия насильственной смерти не находит подтверждения. Кроме того, опровергнуты предположения об участии в инциденте третьих лиц, в том числе и иностранных граждан.

Трагедия с 18-летней Надеждой Вожаковой случилась на ул. Маршала Рыбалко в Кировском районе Перми в ночь на 11 мая. Рядом с кафе «Пиво Мясо» было обнаружено тело девушки, висящее на заборе. В полиции тогда сразу заявили, что криминальная составляющая в её смерти отсутствовала. Позже материалы дела передали в следственные органы, а краевом минтербезе сообщили, что якобы незадолго до смерти девушка выпила большое количество спиртного, однако родственники и друзья погибшей сомневаются в этом.

В то же время следователи СК возбудили уголовное дело по статье «Убийство». По данным следствия, смерть девушки наступила в результате проникающего ранения, нанесённого колюще-режущим предметом (предположительно, девушка случайно напоролась на ограждение забора в виде пик).

На место трагедии местные жители принесли много детских игрушек и цветов.

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