В Перми снесли бар, на заборе у которого нашли тело 18-летней посетительницы

Фото: СУ СКР по Пермскому краю

В Перми демонтировали бар, возле которого весной 2025 года на заборе было обнаружено тело 18-летней Надежды Вожаковой, сообщает 59.ru.

Речь идёт о заведении в Кировском районе города. В мае на заборе возле ночного кафе «Пиво.Мясо» нашли тело девушки, незадолго до гибели посещавшей данное заведение. После этого инцидента начались проверки различных ведомств, а правоохранительные органы приступили к расследованию.

Из-за многочисленных нарушений бар был закрыт на три месяца. В сентябре 2025 года после ремонта заведение открылось под новым названием — «Шашлычная № 1».

Однако уже в середине ноября стало известно о сносе кафе. Местные жители заметили, что стены здания исчезли, внутри остались лишь немногочисленные предметы мебели и оборудование, а также вывеска, напоминающая о печально известном заведении.

