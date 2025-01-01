Алёна Бронникова Проект зон охраны исторического здания рядом с «Гачей» в Перми прошёл экспертизу Предложены ограничения застройки и размещения объектов Поделиться Твитнуть

Фото: Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края

Проект зон охраны исторического здания по ш. Космонавтов, 25 в Перми, где ведётся застройка на месте бывшего оптового рынка «Гача», прошёл государственную историко-культурную экспертизу (ГИКЭ). Здание XIX века является объектом культурного наследия регионального значения «Флигель купца Лаптева с воротами».

Проектная документация была подготовлена ООО «Студия-М» на основании договора с ООО «СЗ «Талан-Пермь». Как отмечается в акте ГИКЭ, по результатам проведённых исследований предлагается установить охранную зону объекта и зону регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ЗРЗ). Проектируемые зоны охраны примыкают к зонам охраны другого объекта культурного наследия — ансамбля «Усадьба наследников Каменских».

«ЗРЗ предлагается установить по фронту застройки ш. Космонавтов от пер. Бакового до ул. Борчанинова в целях сохранения историко-архитектурной среды. Предлагается установить ограничение для фронта застройки ш. Космонавтов в виде отдельно стоящих с разрывами и без разрывов малоэтажных зданий (2-4 этажа) под скатными крышами с фасадами из дерева, кирпича, штукатурки», — сообщается в документе.

В границах охранной зоны проектом предлагается установить предельную высоту строительства и реконструкции — 0,0 м за исключением опор освещения, благоустройства, дорог. Запрещается вести деятельность, которая может нарушить характер и облик объекта, привести к загрязнению окружающей среды, размещать взрыво- и пожароопасные объекты, отходы, объекты, препятствующие визуальному восприятию исторической застройки.

В границах ЗРЗ предельная высота объектов капстроительства устанавливается на уровне 15 м, максимальная протяжённость примыкающих к историческим линиям застройки фасадов — 25 м, отступ от исторических линий застройки не допускается. Запрещается использовать строительные технологии, которые могут оказать негативное воздействие на объекты, а также выполнять частичную отделку фасадов, размещать на них антенны и кондиционеры, сооружать внешние тамбуры входных групп. Накладываются ограничения на цветовые решения и размещение рекламных конструкций.

Фото: акт ГИКЭ / Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края

Эксперты поддержали состав зон охраны и ограничения использования земельных участков.

Участок с домом в 1922 году вошёл в административные границы города Перми. Информации о первоначальной застройке усадебного места не было найдено, известно, что в 19-20 веках её владельцем стал купец Фёдор Лаптев. Он занимался фабрично-промышленным производством кондитерских товаров, оптовой торговлей табачно-бакалейными товарами на Чёрном рынке в Перми. Домовладение было муниципализировано в начале 1920-х годов, в доме размещалась школа первой ступени и коммунальное жильё. В настоящее время здание является многоквартирным жилым домом, признанным аварийным, в данный момент находится в процессе расселения. Ранее «Новый компаньон» писал, что власти намерены сохранить здание и провести обследование.

Напомним, федеральный застройщик «Талан» в 2024 году приобрёл четыре участка общей площадью 1,4 га под «Гачей», принадлежавших пермским бизнесменам Биняминовым. Речь о территории в границах улиц Механошина, Нечаевской и Парижской Коммуны и ш. Космонавтов. Здесь планируется возвести около 90 тыс. кв. м жилья и 15 тыс. кв. м коммерческих помещений. В том числе торгово-выставочный центр с гастро-холлом.

