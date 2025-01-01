В рамках застройки рынка «Гача» в Перми возведут гастро-холл Торгово-выставочный центр разместится по адресу шоссе Космонавтов, 17 Поделиться Твитнуть

На месте бывшего рынка «Гача» в Перми застройщик «Талан», помимо жилых зданий, намерен создать пространство площадью более 8 тыс. кв. м в концепции гастрохолла с ресторанными зонами и точками быстрого питания. При этом 6,3 тыс. кв. м будут предназначены для коммерческой деятельности. Также в проекте предусмотрена трехуровневая парковка на 89 машиномест для посетителей. Об этом стало известно изданию «Коммерсантъ-Прикамье».

Информация о новом торговом проекте ООО «СЗ "Талан-Пермь"» на территории экс-рынка «Гача» стала доступна на этой неделе благодаря публикации новых разрешений на строительство региональным министерством имущества. Среди прочего, в документах значится здание торгово-выставочного центра (ТВЦ) по адресу ш. Космонавтов, 17.

По словам представителей компании «Талан», данная концепция направлена на создание комфортной городской среды и повышение коммерческой привлекательности района. Окончательная сумма инвестиций в проект будет определена после завершения этапа проектирования и утверждения концепции наполнения объекта. Планируется завершить строительство в четвертом квартале 2027 года.

Напомним, строительные работы на территории бывшего оптового рынка «Гача» начались в сентябре. Территория ограничена улицами Механошина, Парижской Коммуны и Нечаевской и ш. Космонавтов. Общая площадь земли под жилую застройку составляет более 3,5 га. Комплекс будет называться «Городские кварталы "Талан"», и в нём будут расположены многоквартирные дома, коммерческие площади, общественные и озелененные зоны, детский сад, а также рекреационная инфраструктура с выходом к долине реки Данилиха. Компания планирует инвестировать в жилую застройку 18,7 млрд руб., построив около 91,5 тыс. кв. м жилья.

