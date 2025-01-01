Алёна Бронникова На месте «Гачи» в Перми появится торгово-выставочный центр Объект построят в рамках первого этапа застройки территории Поделиться Твитнуть

На территории бывшего рынка «Гача» в Перми построят торгово-выставочный центр. Это следует из реестра краевого минимущества выданных в третьем квартале 2025 года разрешений на строительство. Застройщиком выступает ООО «СЗ «Талан-Пермь». Разрешение было выдано 21 августа.

«Наименование объекта: застройка территории, ограниченной улицами Парижской Коммуны, Нечаевской и Механошина и ш. Космонавтов в Свердловском районе Перми. Первый этап строительства. Торгово-выставочный центр по ш. Космонавтов в Свердловском районе Перми», — сообщается в документе.

Объект возведут по ш. Космонавтов, 17. По информации, указанной на публичной кадастровой карте, земельный участок находится вдоль ш. Космонавтов. Его площадь составляет 3,5 тыс. кв. м. Разрешённое использование — под магазины, объекты общепита, делового управления, бытового обслуживания.

Напомним, федеральный застройщик «Талан» в 2024 году приобрёл четыре участка общей площадью 1,4 га под «Гачей», принадлежавших пермским бизнесменам Биняминовым. Речь о территории в границах улиц Механошина, Нечаевской и Парижской Коммуны и ш. Космонавтов. Здесь планируется возвести около 90 тыс. кв. м жилья и 15 тыс. кв. м коммерческих помещений. Объём инвестиций оценивается в 18 млрд руб.

В мае 2025-го минимущества Прикамья выдало разрешение на первый этап строительства многофункционального жилого комплекса по ул. Механошина, 16. Работы будут вестись на участке площадью 6,2 тыс. кв. м. Высота зданий составит 4 и 31 этаж, в том числе один подземный, жилая площадь — 19 тыс. кв. м. Ввод в эксплуатацию запланирован на четвёртый квартал 2027 года.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.