Алёна Бронникова Объём инвестиций в жилой квартал на месте «Гачи» в Перми составит 18 млрд рублей Реновация территории запланирована на 3,5 га Поделиться Твитнуть

Федеральный девелопер «Талан» планирует инвестировать в проект реновации территории бывшего оптового рынка «Гача» в Перми 18,7 млрд руб. Об этом генеральный директор «Талана» Константин Макаров заявил на форуме недвижимости в Сочи «Движение».

В новом жилом квартале в центре города будет построено около 91,5 тыс. кв. м жилья. Масштабный проект включает в себя также возведение коммерческих площадей, устройство пешеходного бульвара, общественные и дворовые площадки, детский сад и рекреационную инфраструктуру с выходом к долине реки Данилихи.

«На площадке бывшего оптового рынка «Гача» площадью свыше 3,5 га планируется возвести около 91,5 тыс. кв. м жилья с полным набором инфраструктуры, которая дополнит и значительно расширит возможности городских объектов. Объём инвестиций оценивается в 18,7 млрд руб.», — сообщается в пресс-релизе компании.

В целом «Талан» планирует вложить в шесть проектов на территории Москвы и регионов 212,4 млрд руб.

Ранее спецзастройщик «Талан Пермь» получил разрешение от минимущества Прикамья на первый этап строительства многофункционального жилого комплекса по ул. Механошина, 16 до 10 октября 2029 года. Работы будут вестись на участке площадью 6,2 тыс. кв. м. Высота здания — 4 и 31 этаж, в том числе один подземный, жилая площадь — 19 тыс. кв. м. Ввод в эксплуатацию запланирован на четвёртый квартал 2027 года.

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