Алёна Бронникова Выдано разрешение на первый этап строительства ЖК на месте «Гачи» в Перми Строительство ведёт девелопер из Удмуртии Поделиться Твитнуть

ООО «Специализированный застройщик «Талан Пермь» (входит в ГК «Талан» из Ижевска) получило разрешение от краевого минимущества на первый этап строительства многофункционального жилого комплекса на территории бывшего рынка «Гача». Соответствующий документ выдан на возведение объекта по ул. Механошина, 16.

Как указано на сайте наш.дом.рф, строительство будет вестись на участке площадью 6,2 тыс. кв. м. Срок действия разрешения — до 10 октября 2029 года. Высота многоквартирного дома бизнес-класса будет переменной — четыре и 31 этаж, в том числе один подземный. Общая жилая площадь 342 квартир — 19 тыс. кв. м.

В доме будет эксплуатируемая кровля, офисы (2,9 тыс. кв. м), супермаркет (705,2 кв. м), детская и спортивная площадки, паркинг на 141 машино-место, гостевая парковка будет рассчитана на 38 мест, а парковка вне придомовой территории — ещё на 25 мест. Ввод в эксплуатацию запланирован на четвёртый квартал 2027 года, выдача ключей — на 30 июня 2028 года.

Напомним, федеральный застройщик «Талан» в 2024 году приобрёл четыре участка общей площадью 1,4 га под бывшим рынком «Гача» в Перми, принадлежавших пермским бизнесменам Биняминовым. Речь о территории в границах улиц Механошина, Нечаевской и Парижской Коммуны и ш. Космонавтов. Здесь планируется возвести около 90 тыс. кв. м жилья и 15 тыс. кв. м коммерческих помещений. В феврале 2025-го строители забили первую сваю на месте будущего ЖК.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.